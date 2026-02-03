Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел провело операцию против хакерской сети, которая, создавая копии официальных страниц нескольких банков и небанковских кредитных организаций, размещала объявления в социальных сетях и предлагала кредиты под низкие проценты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

Сообщается, что в ходе оперативных мероприятий были задержаны 23-летний Кянан Гасымов и 30-летний Имам Ишмамедов, совершившие по предварительному сговору кибермошенничество в отношении около 500 человек.