Россия готова дать военно-технический ответ в случае размещения американского оружия в Гренландии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова прозвучали на встрече с журналистами в посольстве России в Китае.

По словам Рябкова, речь идет о возможном развертывании в регионе новых систем со стороны США. Москва рассматривает такой шаг как действия, которые потребуют ответных мер.

«Если они пойдут по пути накачки этого региона какими-то системами, если они начнут внедрять туда элементы своей концепции «Золотой купол» — это будет уже ситуация, требующая военно-технических компенсирующих мер, и наши специалисты к этому будут вполне готовы», — сказал Рябков.

Конкретные параметры возможных мер и сроки их реализации не назывались.