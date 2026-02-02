Власти Турции, Египта и Катара работают над организацией в Анкаре в ближайшие дни встречи спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с представителями Ирана. Об этом сообщает портал Axios.

По словам источника из числа должностных лиц одной из стран, участвующих в подготовке переговоров, процесс продвигается. «Дело движется. Мы делаем все, что в наших силах», — отметил он. Ожидается, что встреча может состояться в течение недели.

Как отмечает издание, Турция, Египет и Катар рассчитывают, что консультации между США и Ираном способны снизить напряженность и предотвратить возможную войну в регионе.

Американский чиновник подтвердил Axios вероятность проведения встречи представителей США и Ирана в Турции в ближайшее время. Другой источник из числа должностных лиц США подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа «по различным каналам сообщила Ирану о готовности к проведению встречи для заключения сделки».