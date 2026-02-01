Министр экономики Армении Геворк Папоян не стал подтверждать или опровергать информацию, появившуюся в СМИ, о возможном импорте сахара из Азербайджана в ближайшее время.

В беседе с журналистами он заявил, что на данном этапе не может комментировать подобные сообщения. Аналогичный ответ министр дал и на вопрос о возможной причастности к импорту конкретного бизнесмена — Самвела Алексаняна.

При этом Папоян уточнил, что в настоящий момент из Азербайджана в Армению импортируется лишь один вид продукции — бензин.