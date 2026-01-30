Президент США Дональд Трамп заявил, что в обращении к иранской стороне выдвинул два ключевых требования: отказ от ядерной программы и прекращение насилия против протестующих.

«Я сказал им две вещи. Первое — никакого ядерного оружия. Второе — прекратить убивать протестующих. Их убивают тысячами», — отметил Трамп.

По его словам, иранским властям «придётся что-то предпринять».

Отвечая на вопрос журналистов о контактах с Тегераном в последние дни, Трамп подтвердил, что такие переговоры уже велись и планируются в дальнейшем.

При этом он добавил, что США направляют в регион «крупные и мощные» военные корабли.

«Сейчас к Ирану идут очень большие, очень мощные корабли. Было бы замечательно, если бы нам не пришлось их использовать», — подчеркнул американский лидер.