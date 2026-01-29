Российские ударные вертолеты Ми-28НЭ (код НАТО: Havoc — «Опустошитель»), поставленные Ирану, впервые показаны на фото. Снимок опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фотографии вертолет изображен в цифровом камуфляже, аналогичном тому, который использовался на Ми-28НЭ, представленном на форуме «Армия-2018». На вертолете отсутствуют лопасти, а уязвимые части прикрыты чехлами, что может свидетельствовать о недавней транспортировке.

По информации источников, представленная машина — один из вертолетов, недавно прибывших в Иран.