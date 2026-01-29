В Китае привели в исполнение смертный приговор 11 членам семьи Мин, которые, по данным властей, управляли сетью мошеннических центров в Мьянме, сообщает агентство «Синьхуа».

Приговор был вынесен в сентябре 2025 года после того, как суд признал обвиняемых виновными в убийствах, незаконном лишении свободы и мошенничестве.

Семья Мин, по информации BBC, была одной из многочисленных клановых группировок, контролировавших город Лауккаинг в автономном регионе Кокан на границе с Китаем. Город стал известен как центр азартных игр и проституции. Глава клана Мин Сюэчан, ранее занимавший пост депутата парламента Мьянмы, возглавлял один из крупнейших мошеннических центров Лауккаинга — комплекс Crouching Tiger Villa.

Основным доходом семьи поначалу были азартные игры и проституция, а затем онлайн-мошенничество, в которое вовлекали похищенных людей. Их держали в рабстве, вынуждая работать — и убивая при попытках побега. По данным китайских СМИ, семья Мин на пике своей деятельности привлекла не менее 10 тысяч человек для совершения мошенничеств и других преступлений.

Задержание членов клана произошло в 2023 году этническими ополчениями, которые взяли под контроль Лауккаинг на фоне усиления конфликта с военными Мьянмы, после чего подозреваемых передали китайским властям. Меры против скам-центров были активизированы после многочисленных жалоб родственников похищенных работников.

Глава семьи Мин Сюэчан покончил с собой в ноябре 2023 года после ареста. Среди казненных — его сын Мин Гопин, бывший командир пограничных сил, поддерживавших военную хунту Мьянмы, а также внучка Мин Чжэньчжэнь.