На 1 января текущего года внешний государственный долг Азербайджана составил $4 млрд 813,5 млн (8 млрд 183 млн манатов), что эквивалентно 6,3% ВВП, а внутренний государственный долг достиг 17 млрд 804,5 млн манатов, или 13,8% ВВП.

Как сообщает Минфина Азербайджана, по сравнению с 1 января прошлого года внешний государственный долг сократился на 6,7%, а внутренний — на 4,6%.

Таким образом, по итогам прошлого года совокупный государственный долг Азербайджана составил 25 млрд 987,5 млн манатов, что на 5,3% меньше показателя конца предыдущего года.