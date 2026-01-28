В Дагестане в ходе вооружённого столкновения с правоохранительными органами были уничтожены двое предполагаемых боевиков, сообщили ТАСС в силовых структурах республики.

По предварительным данным, инцидент произошёл в Карабудахкентском районе. Двое неизвестных открыли огонь по сотрудникам полиции, которые в ответ применили оружие. В результате нападавшие были нейтрализованы.

Сейчас правоохранители устанавливают личности погибших и выясняют все детали происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.