В России спустя более 100 лет после кончины Владимира Ленина (настоящая фамилия — Ульянов) были обнародованы данные о заболевании, которым страдал один из ключевых политических деятелей страны. По информации врача-исследователя, председателя секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ имени Ломоносова Валерия Новоселова, у Ленина был диагностирован нейросифилис, пишет «Лента.ру».

По словам невролога, для исследования использовались крайне редкие научные источники, включая записи лечащих врачей и консультантов Ленина. Новоселов подчеркнул, что диагноз не вызывал сомнений у специалистов, наблюдавших его состояние.

«Нейросифилис у Ульянова — не моя позиция, а позиция его врачей. Они диагностировали заболевание с первых дней и лечили Ленина непрерывно», — отметил ученый.

В пользу этого диагноза, по словам Новоселова, говорит и состав медицинской команды. Основным лечащим врачом Ленина был Алексей Кожевников — ведущий специалист по нейросифилису в России того времени. Кроме того, для консультаций из Германии был приглашён Макс Нонне, считавшийся главным специалистом Европы по лечению нейросифилиса.

Нейросифилис представляет собой инфекционное поражение центральной нервной системы, вызванное бактерией Treponema pallidum. Заболевание передаётся преимущественно половым путём, а также от матери к ребёнку во время беременности, и может поражать внутренние органы и нервную систему.