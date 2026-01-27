Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовал на своей странице в соцсети TikTok видео, в котором в шуточной форме изобразил президента Франции Эмманюэля Макрона в солнцезащитных очках.

Стармер поделился фрагментом шоу Political Party Live, в котором он, надев солнцезащитные очки, произносит французское слово «бонжур». В описании к видео премьер Великобритании отметил аккаунт Макрона и написал: «Поговори со мной, Гусь».

Эта фраза является отсылкой к фильму «Лучший стрелок» («Топ Ган»), главный герой которого носит похожие солнцезащитные очки.