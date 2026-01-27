Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа снизился до 38% на фоне недовольства иммиграционной политикой администрации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно агентством Reuters и международной службой Ipsos.

Работу Трампа на посту главы государства положительно оценили 38% респондентов (в середине месяца этот показатель составлял 41%). Противоположного мнения придерживаются 59% участников опроса. Остальные не дали ответа.

Решения Трампа в сфере миграции поддержали 39% респондентов — минимальный показатель с момента его инаугурации 20 января 2025 года. С ними не согласны 53%. 58% участников опроса считают, что Служба иммиграционного и таможенного контроля США зашла «слишком далеко» в пресечении нелегальной миграции.

По данным опроса, 35% респондентов положительно оценивают экономический курс администрации, в то время как 56% считают его неэффективным.

Опрос проводился 23–25 января среди 1 139 совершеннолетних жителей США.