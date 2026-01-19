Завтра, 20 января, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается холодная погода с осадками. В некоторых местах осадки усилятся, ожидаются дожди с мокрым снегом, есть вероятность выпадения снега.

Температура воздуха ночью и днем составит 0–3° тепла. Атмосферное давление выше нормы — около 766 мм рт. ст., относительная влажность — 75–85 %.

В районах Азербайджана также ожидаются периодические осадки в виде мокрого снега и снега. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными. В некоторых районах временами будет туман. Западный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от −2° до −6° мороза, днем — от −2° градусов мороза до 2° градусов тепла. В горах ночью − 8 −13° мороза, на высокогорных территориях ночью −13 −18° мороза, днем −3 −8° мороза.

В горных и предгорных районах ожидается гололед.