В Иране неизвестные хакеры получили доступ к спутниковой трансляции государственных телеканалов, заменив обычный эфир обращением Резы Пехлеви, сына последнего шаха страны. В своём выступлении он призвал иранских военных перейти на сторону протестующих и содействовать отстранению верховного лидера Али Хаменеи.

Видео взлома опубликовал в соцсети X блогер и публицист Хен Маззиг, основатель Tel Aviv Institute. На кадрах видны лозунги на фарси и реакция людей, наблюдавших за эфиром. Женщина в кадре восклицает: «Я сейчас заплачу», а мужской голос добавляет: «Даже спортивный канал… Вау! Они взломали все каналы». В некоторых фрагментах также показаны кадры пресс-конференции Фридриха Мерца, где он выразил поддержку протестующим в Иране.