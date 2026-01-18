Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал, что Украина будет проводить наступательные операции, поскольку победу исключительно в обороне не получить. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

По словам Сырского, глобальные планы России на 2026 год остаются неизменными: противник нацелен на всю Украину и продолжает придерживаться своих целей. «Все направления ведения наступательных действий также остаются прежними, меняются только сроки, количество вооружения и личного состава. Всё остальное остаётся как было. То есть они придерживаются своих планов», — отметил главком.

Сырский подчеркнул, что Украина продолжит обороняться, но одновременно будет проводить наступательные операции. «Мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом понимаем, что в обороне победы не получишь. Поэтому будем проводить наступательные операции, бороться за удержание оперативной инициативы», — сказал он.

Главнокомандующий ВСУ пояснил, что такой подход заставляет российские войска привлекать и перераспределять значительные ресурсы — личный состав, вооружение и боеприпасы — чтобы сдерживать активные действия Сил обороны.