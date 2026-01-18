Ряд конгрессменов-республиканцев после операции Соединённых Штатов в Венесуэле, а также на фоне заявлений президента Дональда Трампа о Гренландии, Иране и Латинской Америке, указали администрации США на ключевой запрос электората.

Как сообщает журнал Atlantic, законодатели подчеркнули, что доступные цены и экономическая стабильность, а не политика военного интервенционизма, остаются главным приоритетом для американских избирателей.

По их словам, большинство граждан мало интересуется происходящим в таких странах, как Венесуэла и Иран, а Гренландию многие способны найти на карте лишь потому, что она изображена непропорционально крупной.