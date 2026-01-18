По состоянию на 18 января потери россиян в Украине за сутки составили более 800 дронов, 105 единиц автотехники и 33 артсистемы. По потерям живой силы — 830 военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 18 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери армии России составили:

личного состава — около 1226420 (+830) чел.

танков — 11571 (+5) ед.

боевых бронированных машин — 23919 (+5) ед.

артиллерийских систем — 36294 (+33) ед.

РСЗО -1616 (+1) ед.

средства ПВО — 1278 ед.

самолетов — 434 ед.

вертолетов — 347 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 109450 (+845) ед.

крылатые ракеты — 4163 ед.

корабли/катера — 28 ед.

подводные лодки — 2 ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 74706 (+105) ед.

специальная техника — 4044 ед.