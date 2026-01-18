По состоянию на 18 января потери россиян в Украине за сутки составили более 800 дронов, 105 единиц автотехники и 33 артсистемы. По потерям живой силы — 830 военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 18 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери армии России составили:
личного состава — около 1226420 (+830) чел.
танков — 11571 (+5) ед.
боевых бронированных машин — 23919 (+5) ед.
артиллерийских систем — 36294 (+33) ед.
РСЗО -1616 (+1) ед.
средства ПВО — 1278 ед.
самолетов — 434 ед.
вертолетов — 347 ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 109450 (+845) ед.
крылатые ракеты — 4163 ед.
корабли/катера — 28 ед.
подводные лодки — 2 ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 74706 (+105) ед.
специальная техника — 4044 ед.