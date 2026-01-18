На территории Шамкирского района легковой автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие. Автомобиль марки «Hyundai Elantra» потерял управление и столкнулся с деревом на обочине дороги, сообщает АПА.

Пострадавшие в результате аварии Р. Сулейманов (1985 г.р.) и К. Мамедов (2001 г.р.) в тяжёлом состоянии помещены в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти получившего тяжёлые травмы Р.Сулейманова не удалось. Состояние К.Мамедова остаётся тяжёлым.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По факту проводится расследование.