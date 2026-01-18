В ночь на 18 января войска РФ атаковали Харьков, в результате чего погиб человек. Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов. Он уточнил, что ударный беспилотник Shahed попал в частный дом в Холодногорском районе города.

В результате атаки погибла 20-летняя женщина, ещё одна (41-летняя) получила острую реакцию на стресс, отметил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадали три человека. «В результате обстрела произошли разрушения и пожар. Горели жилой дом и крыша беседки на общей площади 150 м²», – сообщили спасатели.

По данным Воздушных сил ВСУ, для ночного удара по Украине россияне применили 201 БПЛА разного типа. 167 из них были нейтрализованы. «Зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых обломков БПЛА на двух локациях», – говорится в сообщении.