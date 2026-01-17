Депутат Краснодарской городской думы Сергей Климов на фоне слухов о попавшем в серьезную аварию сыне главы Чечни Адаме Кадырове опубликовал в своем тг-канале сгенерированную ИИ картинку с разбитым Гелендвагеном, из которого высыпалось множество орденов.

«Все совпадения случайны», — подписал картинку депутат.

Климов прокомментировал свою публикацию:

«Чеченские каналы, которые близки к Рамзану Кадырову, написали, что ДТП фейк, а значит и картинка просто рофл. Но если он реально попал в ДТП, я желаю ему скорейшего выздоровления!», — написал также Климов.

При этом Климов заявил, что считает большое количество наград у Адама Кадырова «реально кринжем».