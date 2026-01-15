Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за угрозы взрыва на борту. Об этом сообщило агентство EFE.

По информации газеты El Periodico, предполагается, что лайнер следовал из Стамбула в каталонскую столицу.

Как сообщил в соцсети X оператор испанских воздушных гаваней, аэропорт Барселоны продолжает работать в штатном режиме. «В связи с угрозой на борту самолета были активированы протоколы безопасности, службы безопасности оценивают ситуацию», — говорится в сообщении.