В столице Пакистана Исламабаде состоялась церемония открытия центра ASAN xidmət.

В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, члены правительства Пакистана, а также делегация, возглавляемая председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехдиевым.

Отмечается, что на первоначальном этапе в центре Pakistan ASAN xidmət планируется оказание 64 услуг 12 государственными органами.

У входа в центр создан специальный уголок, отражающий азербайджано-пакистанскую дружбу.