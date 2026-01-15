Посольство США в Азербайджане предупредило своих граждан, что они не смогут покинуть Иран через Азербайджан.

«Гражданам США следует немедленно покинуть Иран. Рассмотрите возможность выезда по суше в Турцию или Армению, если это безопасно. Гражданам США, которым срочно необходимо покинуть Иран через Азербайджан, следует учитывать, что в периоды обострения напряжённости въезд в Азербайджан из Ирана для граждан США был ограничен — в том числе во время конфликта между Ираном и Израилем в июне 2025 года. В связи с этим гражданам США рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты выезда из Ирана», — говорится в сообщении посольства в Facebook.