Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы возможные военные действия против Ирана носили краткосрочный и решительный характер и не привели к затяжному конфликту. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме.

По данным телеканала, соответствующую позицию Трамп озвучил в беседах с советниками по национальной безопасности. Однако представители силового блока не смогли гарантировать, что силовое вмешательство приведёт к быстрому ослаблению или падению иранского режима. В администрации также выражают обеспокоенность возможным масштабным ответом Тегерана, который может затронуть американские военные объекты в регионе, а также союзников США, включая Израиль.

Как пишет The Washington Post, иранская сторона дала понять, что в случае удара США ответные меры могут быть направлены, в том числе, против Катара. На этом фоне американским и британским военнослужащим ранее было рекомендовано покинуть авиабазу Аль-Удейд — крупнейший военный объект США на Ближнем Востоке.

Источники NBC News отмечают, что на начальном этапе Трамп может санкционировать ограниченную военную операцию, сохранив при этом возможность дальнейшей эскалации в зависимости от развития ситуации.

По информации телеканала, президент США также рассматривает вариант прямого вмешательства в случае, если иранские власти продолжат жесткое подавление массовых протестов. На одном из совещаний, прошедшем под председательством вице-президента Джей Ди Вэнса, Трампу были представлены обновленные оценки числа погибших и новые военные сценарии, разработанные Пентагоном. Окончательные решения пока не приняты.

Согласно данным базирующейся в США правозащитной организации Human Rights Activist News Agency (HRANA), с конца декабря в Иране погибли не менее 2403 человек, около 18 тысяч были задержаны.