15 января в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами возможны осадки. В первой половине дня вероятны кратковременные осадки. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщает национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 1–3° тепла, днем 4–6° тепла.

Атмосферное давление – 767 мм рт. ст. Относительная влажность – 65–75 %.

В районах Азербайджана ожидаются местами осадки, дождь со снегом, в горных и предгорных районах – снег. В некоторых местах осадки могут быть интенсивными. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В отдельных местах возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура ночью составит от –2° до +3°, днем 4–8° тепла; в горах ночью –5…–10°, в высокогорьях –11…–16°, днем –2…–5°.