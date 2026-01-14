Темпы и масштабы программы перевооружения Германии вызывают страх и тревогу во Франции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных французских чиновников.

С одной стороны, в Париже положительно восприняли решение Берлина увеличить расходы на оборону. Однако, с другой стороны, французские власти опасаются, что благодаря значительным финансовым возможностям Германия сможет вывести свой военно-промышленный комплекс на лидирующие позиции в Европе.

Кроме того, по мнению источников агентства, усиление военного потенциала Германии неизбежно приведет к росту ее политического влияния в Европейском союзе, что может изменить баланс сил внутри объединения.

Европарламентарий от Франции Франсуа-Ксавье Беллами отметил в комментарии Bloomberg, что позиции Парижа остаются непрочными. По его словам, решимость Берлина направлять дополнительные средства на оборону запустит динамику, способную оттеснить Пятую республику на «обочину» европейской политики.

Планы Германии по масштабным закупкам вооружений связаны с новой оборонной стратегией Еврокомиссии. Изначально она была представлена под названием «Перевооружение Европы», однако позднее получила наименование «Готовность 2030». Стратегия предусматривает инвестиции в европейскую оборону в объеме около €800 млрд в течение четырех лет.