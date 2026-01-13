Всемирный банк ожидает, что парафированный в августе 2025 года мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет способствовать укреплению стабильности и углублению региональной интеграции. Об этом говорится в январском выпуске доклада ВБ «Перспективы мировой экономики».

Как отмечается в документе, прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном способен стать важным фактором углубления интеграционных процессов на Южном Кавказе.

При этом потенциальные неудачи в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, подчёркивается в докладе, способны усилить понижательные риски для всего региона.