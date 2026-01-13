Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановил все контакты с официальными лицами Ирана до прекращения применения силы в отношении участников антиправительственных акций.

Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватывайте свои учреждения. Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят за это высокую цену», — написал Трамп.

По его словам, все встречи с иранскими официальными лицами отменены до тех пор, пока не прекратятся «бессмысленные убийства протестующих». Президент США также заявил, что помощь уже направляется, добавив: «Сделаем Иран снова великим».