На фоне нарастающей политической нестабильности Иран все глубже погружается в экономический кризис. Как сообщает Daily Mail, национальная валюта страны — иранский риал — на прошлой неделе обновила антирекорд, резко обесценившись по отношению к основным мировым валютам, включая доллар США и евро.

По данным издания, курс риала опустился до такого уровня, что при пересчёте в доллары и евро его стоимость фактически округляется до нуля. Это символическое «обнуление» стало ярким индикатором масштабов финансовых проблем, с которыми столкнулась республика.

Экономисты подчёркивают, что в буквальном смысле национальная валюта не может достичь нулевого значения, пока государство продолжает функционировать и сохраняет финансовые институты. Однако текущая ситуация, по их мнению, наглядно демонстрирует глубину экономического спада, усиленного санкционным давлением, внутренними протестами и хронической инфляцией.