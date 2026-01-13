В ходе операции, проведённой полицией в Сабунчинском районе Баку, обнаружено 22 килограмма наркотиков.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД, был задержан 27-летний Илькин Гусейнов.

У него было обнаружено и изъято 22 килограмма 180 граммов марихуаны с добавлением вредных веществ. В ходе следствия установлено, что И. Гусейнов вступил в преступный сговор с гражданином Ирана, личность которого устанавливается, приобрёл наркотические средства и планировал разместить их в заранее определённых местах с целью сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.