Италия рассматривает Азербайджан в качестве надёжного партнёра.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли на 6-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией в Баку, передает АПА.

«Азербайджан для нас выступает в первую очередь как поставщик нефти, а во вторую — как поставщик газа. Энергетический вопрос занимает очень важное место в наших отношениях. Итальянцы также ощущают культурную близость к Азербайджану», — отметил Чириелли.

Заместитель министра заявил, что Италия поддерживает усилия Азербайджана по диверсификации энергетических ресурсов. Он добавил, что Италия готова предоставлять Азербайджану определённые консультации в этой сфере.

Чириелли также подчеркнул, что проведение Азербайджаном международной конференции COP29 на высоком уровне заслуживает высокой оценки.