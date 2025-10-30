Российские войска атаковали телебашню в Чернигове, говорится в сообщении пресс-службы горсовета. Конструкция получила повреждение.

«В результате удара российских войск по телебашне в центре Чернигова (нанесенного 29.10.2025 года) сооружение получило повреждения», — говорится в сообщении.

С целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности горожан в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции. Черниговцев попросили не приближаться к телебашне и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров.