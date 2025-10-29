В средней общеобразовательной школе №53, подведомственной Бакинскому городскому управлению образования, реализуется интересная инициатива. Для обеспечения безопасности в учебном заведении внедрена практика родительского дежурства, сообщили в Управлении.

Ежедневно несколько родителей из разных классов дежурят в школе, следят за соблюдением порядка во время перемен, наблюдают за поведением учеников и способствуют созданию эффективной и безопасной школьной среды. Целью новой инициативы является укрепление школьной дисциплины, повышение внимания к культуре поведения и безопасности учащихся, а также более активное вовлечение родителей в школьную жизнь.

Руководство школы считает, что эта мера не только является ярким примером поддержки образования со стороны школьного сообщества, но и способствует формированию у учащихся чувства ответственности, объективной оценки их поведения и укреплению доверия к образовательному учреждению.