С 31 октября по 2 ноября в Ичеришехер пройдет Фестиваль оливок, говорится в сообщении Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Основная цель мероприятия — сохранение и продвижение древних традиций оливководства Азербайджана, поддержка местных производителей и формирование национального бренда оливковой продукции.

Программа фестиваля включает ярмарку продуктов, концерты, пленэр художников под открытым небом и выставки. Гости смогут ознакомиться с оливками и продуктами из оливок со всех регионов страны и провести время в исторической атмосфере Ичеришехер. Для детей предусмотрена отдельная развлекательная программа: игры, творческие уголки и мастер-классы.

Фестиваль открыт для всех посетителей. Гостей ждут вкусная продукция, живая музыка, художественные представления и незабываемая атмосфера семейного отдыха.