Белый дом опубликовал фото встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы не теряем людей, не тратим деньги. Нам платят за боеприпасы и ракеты. Мы заключили очень выгодную сделку с НАТО. Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней», — приводится в подписи цитата Трампа.
President Trump meets with President Zelenskyy.
«We’re not losing people, we’re not spending money, we’re getting paid for the ammunition and missiles… we’ve made a very good deal with NATO… that’s not what we’re in this for. We’re in it to save thousands of lives…» pic.twitter.com/4BXZXiuY9M
— The White House (@WhiteHouse) October 17, 2025