Германия предоставит Украине новую военную помощь на более чем 2 млрд евро, направленную на усиление противовоздушной обороны, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передаёт Der Standard.

В ходе встречи в формате «Рамштайн» в Брюсселе Писториус отметил, что Украина, в частности, получит пакет военной помощи стоимостью около 500 млн долларов, включающий ракеты для систем ПВО Patriot, радиолокационные системы и артиллерийские боеприпасы с высокоточным наведением.

Также Германия поставит Украине две системы IRIS-T с большим количеством управляемых ракет, противотанковое оружие, средства связи и современное стрелковое вооружение.

«Текущие события на поле боя в Украине должны укрепить нашу решимость продолжать поддержку Украины», — подчеркнул министр.

По словам Писториуса, Россия не проявляет желания заканчивать войну и пытается скрыть свои неудачи ударами по мирным городам Украины. В то же время ВСУ значительно замедляют продвижение российских войск.

Министр добавил, что, по немецким оценкам, с начала года Россия потеряла около 300 тысяч солдат.