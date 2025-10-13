Словения присоединяется к инициативе PURL, в рамках которой страны НАТО выделяют средства на закупку американского оружия для помощи Украине. Об этом заявил премьер Словении Роберт Голоб на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Я не могу раскрыть сумму, потому что она засекречена. У меня сейчас нет полномочий рассекретить её, но она предусмотрена бюджетом Министерства обороны на 2025 год и не является дополнительными расходами», — отметил Голоб.

Глава словенского правительства подчеркнул, что пакет помощи сосредоточен только на оборонительном оружии, в частности, на средствах противовоздушной обороны для защиты украинских энергообъектов от российских атак.

Он также напомнил, что Словения предоставляет Украине оборудование оборонительного назначения уже достаточно давно.