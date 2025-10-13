Azerbaijan Airlines (AZAL), входящая в AZCON Holding, в текущем году получила второй новый Airbus A320neo в рамках программы масштабной модернизации и устойчивого развития флота.

Расширение авиапарка способствует укреплению позиций AZAL на региональном и глобальном авиационных рынках, предлагая пассажирам больше гибкости и удобства при планировании путешествий.

Airbus A320neo ориентирован на комфорт: современный интерьер, увеличенное пространство для ручной клади и продуманная эргономика кресел создают атмосферу уюта как в бизнес-, так и в эконом-классе. На борту доступна система бортовых развлечений и высокоскоростной Wi-Fi. Пассажиры бизнес-класса и участники программы AZAL Miles с привилегированным статусом смогут воспользоваться интернетом бесплатно.

Airbus A320neo оснащен новейшими двигателями и аэродинамическими усовершенствованиями, что позволяет значительно снизить расход топлива и уровень выбросов CO₂ по сравнению с предыдущим поколением.

Отметим что первый новый Airbus A320neo поступил во флот авиакомпании в сентябре 2025 года. В соответствии с планом развития до 2032 года AZAL намерен пополнить парк более чем 30 новыми самолетами, формируя один из самых современных и энергоэффективных флотов в регионе.