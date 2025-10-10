ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины.

По данным украинских СМИ, ночью в районе ТЭЦ-6 в Деснянском районе Киева прогремели взрывы — предварительно, по объекту ударили «Герани». После атаки в Киеве начались перебои со светом и водой: весь левый берег и часть правого остались без электричества. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию «сложной».

Кроме Киева, проблемы с энергоснабжением зафиксированы в Днепре и Кривом Роге.

По последним данным, число пострадавших в Киеве в результате ночной атаки возросло до 12 человек, сообщил Кличко.