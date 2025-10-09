После Отечественной войны кибератаки против Азербайджана продолжаются. В связи с этим в Милли Меджлисе были внесены новые дополнения в законодательство. Национальная безопасность является обязанностью не только отдельных организаций, но и всего общества. Как сообщает Minval Politika, об этом заявил руководитель аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев на CIDC-2025 в Баку.

По его словам, сегодняшняя цифровизация экономики и возрастающие возможности искусственного интеллекта привносят новые риски в информационное пространство страны.

«Азербайджан занимает важное место в регионе в сфере инноваций и считает обеспечение информационной безопасности одним из основных приоритетов. Также страна активно работает над защитой цифрового пространства и оказывает содействие в этом направлении», — сказал он.

Также Фарид Гаджиев подчеркнул, что эффективное законодательство будет играть фундаментальную роль в обеспечении безопасности.