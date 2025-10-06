Благодаря выгодным мобильным услугам и последовательной поддержке социальных инициатив, «Nar» выступил партнером в проведении отчетного мероприятия социального проекта «Все тела говорят» за 2024–2025 годы. Основная цель инициативы объединить уязвимые и неуязвимые группы для улучшения их физического и эмоционального благополучия, развития социальных навыков, налаживания новых дружеских связей и укрепления инклюзивного общества.

В рамках мероприятия был представлен отчет по проекту. Отмечено, что в течение года к проекту было привлечено в общей сложности 587 участников – как с инвалидностью, так и без нее, что способствовало совместной деятельности уязвимых и неуязвимых групп. Кроме того, с участниками мероприятия были поделены результаты и влияние просветительских видеороликов, распространяемых в социальных сетях с целью продвижения культуры инклюзивного поведения в обществе. Гости также посмотрели художественный фильм, отражающий инклюзивные ценности, и стали свидетелями специального инклюзивного танцевального представления. Руководители партнерских организаций, объединенных идеей проекта, также выступили на мероприятии, поделившись своим видением по продвижению инклюзивного общества.

Выступая на мероприятии, директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании «Nar» Хёкума Каримова отметила:

«Nar является одной из первых компаний в нашей стране, реализующих проекты в области инклюзии. Мы особенно гордимся тем, что наши инициативы служат источником вдохновения и мотивации для других компаний. Поддерживая инклюзивность, мы вносим вклад как в развитие общества, так и в укрепление социальной ответственности в бизнес-среде».

Продолжая системную деятельность в сфере корпоративной социальной ответственности, «Nar» вносит вклад в обеспечение равных возможностей и укрепление инклюзивных ценностей, поддерживая инициативы в области образования, инклюзии и социального благополучия в рамках своей стратегии КСО. Более подробную информацию о социальных проектах оператора можно найти на сайте nar.az.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 лет «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.