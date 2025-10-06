Пакистан официально получил разрешение на экспорт мяса в Азербайджан после соблюдения стандартов безопасности пищевых продуктов.

Пакистан планирует в ближайшее время установить сотрудничество с местными компаниями-импортерами для оперативного запуска поставок, сообщают пакистанские СМИ со ссылкой на Управление по развитию торговли Пакистана (TDAP).

Одобрение стало возможным после того, как Департамент карантина животных Пакистана успешно выполнил все ветеринарные и продовольственные требования, установленные азербайджанской стороной.

В связи с новыми возможностями TDAP уже провело специальное совещание с экспортерами мяса и профильными организациями, на котором были детально обсуждены стратегии выхода на азербайджанский рынок.

Отмечается, что в рамках дальнейших шагов планируется направить делегацию пакистанских экспортеров мяса в Баку в ноябре 2025 года. Кроме того, ведущие азербайджанские импортеры будут приглашены принять участие в предстоящей выставке в Пакистане для укрепления прямых торговых и деловых связей.