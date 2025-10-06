В осенне-зимний период, в связи с похолоданием, увеличивается вероятность распространения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), в том числе, гриппа.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, с целью усиления профилактических и противоэпидемических мер среди населения Министерство здравоохранения завезло высококачественные и полностью безопасные вакцины против гриппа, произведённые французской компанией Sanofi Pasteur.

Согласно соответствующему приказу министра здравоохранения Теймура Мусаева, кампания по вакцинации стартует с 8 октября 2025 года.

Особо рекомендуется прививка от гриппа медработникам, беременным женщинам, а также лицам старше 6 месяцев с хроническими заболеваниями дыхательных органов.

Вакцинация от гриппа бесплатная и проводится в государственных амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства или работы.