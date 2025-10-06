9-10 октября 2025 года в Бакинском Конгресс-центре состоится одно из крупнейших региональных мероприятий в области кибербезопасности — 2-я Конференция по кибербезопасности CIDC 2025. Программа форума включает симуляции кибервойн в условиях «умного города» и выставку инновационных решений в этой области. Платформа позволит участникам получить практические навыки на основе реальных сценариев и ознакомиться с передовыми технологиями.

Организаторами конференции являются Государственная служба специальной связи и информационной безопасности и Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Azercell, предоставляющий своим корпоративным клиентам надежные решения в области кибербезопасности, а также поддерживающий развитие специалистов в этой сфере, выступает серебряным спонсором мероприятия.

Наряду с этим в конкурсной программе CIDC 2025 примет участие команда кибербезопасности Azercell, которая продемонстрирует свои компетенции в сферах криптографии, анализа программного кода, защиты промышленных систем управления и других направлений.

Поддерживая данную инициативу, Azercell ставит перед собой цель способствовать развитию экосистемы кибербезопасности в стране, укреплению цифровой культуры и обеспечению информационной безопасности в регионе.