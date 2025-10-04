Бакинский славянский университет расширяет языковые программы и академические направления. В высшем учебном заведении обучение ведется на немецком, английском, французском, украинском, белорусском, польском, турецком, греческом, русском, чешском, узбекском и болгарском языках. В ближайшие годы планируется добавить в программу обучения сербский и македонский языки.

Об этом сегодня на VI Международном форуме «Новые вызовы в образовании» сообщил ректор Бакинского славянского университета Анар Нагиев.

Он отметил, что университет активно расширяет академическую и научно-исследовательскую деятельность, развиваясь по множеству направлений: «Мы уже стали одним из значимых учебно-исследовательских центров по славянской, тюркской и немецкой филологии. Кроме того, достигнуты важные успехи в области педагогики и образования. Наши учебные программы построены с учетом принципов инклюзивности, разнообразия и устойчивого развития XXI века. Наша цель — обеспечить каждому студенту современное и конкурентоспособное образование».