Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников дома малютки в подчинении Министерства здравоохранения Азербайджана.

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях усиления социальной защиты работников дома малютки, находящегося в подчинении Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Применить коэффициент повышения в 1,5 – 3 раза к тарифным (должностным) окладам работников дома малютки, находящегося в подчинении Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, установленным Единой тарифной сеткой.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

2.1. определить круг охвата работников, к которым будут применены коэффициенты повышения, установленные частью 1 настоящего Распоряжения, и размер коэффициента в зависимости от особенностей выполняемой работы;

2.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3. Часть 1 настоящего Распоряжения применяется с 1 августа 2025 года», — говорится в распоряжении.