По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой 2–3 октября в Баку в Конгресс-центре прошла международная конференция на тему «Поворотный момент для Каспийского моря: от результатов COP29 и UNOC 2025 к действиям по COP30».

На открытии сессии 3 октября выступили представитель президента Азербайджана по вопросам климата, Президент COP29 Мухтар Бабаев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев и другие.

В рамках мероприятия также будет организована поездка участников в Абшеронский национальный парк для непосредственного ознакомления с богатым биоразнообразием Каспия.