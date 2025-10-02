Канцлер ФРГ Фридрих Мерц жестко раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на прошедшем саммите Евросоюза (ЕС) в Копенгагене.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Уточняется, что конфликт возник во время обсуждения того, как Евросоюз (ЕС) может обеспечивать свою оборону и продолжать поддерживать Украину.

«Фридрих Мерц обрушился с критикой на Виктора Орбана во время встречи лидеров Евросоюза в Копенгагене в среду, обвинив премьер-министра Венгрии в срыве обсуждения вопросов безопасности блока», — говорится в публикации.