Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал поправки, закрепляющие в Конституции положение о двух полах — мужском и женском, сообщает Словацкое радио.

Поправки были приняты 26 сентября большинством голосов депутатов Национального совета, инициатором выступила ведущая партия правительственной коалиции — «Направление — социальная демократия». Премьер-министр Роберт Фицо подчеркнул, что эти меры укрепляют суверенитет страны в защите брака, семьи и частной жизни.

Согласно новым положениям, усыновлять детей могут только пары, состоящие в браке, а родители получают расширенные права в воспитании детей. Поправки также отражают консервативные ценности, закреплённые в Конституции Словакии.