Это второй визит президента Италии господина Маттареллы в Азербайджан. Первый официальный визит состоялся 7 лет назад.
Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Италии Серджо Маттареллой.
«Сегодняшний визит свидетельствует об очень успешном развитии итало-азербайджанских отношений. Мы являемся настоящими стратегическими партнерами», — отметил глава государства.
За эти годы отношения между Азербайджаном и Италией развивались очень стремительно и по самым разным направлениям. Политические отношения находятся на самом высоком уровне, отметил Ильхам Алиев.
Глава государства подчеркнул, что Италия является для нас первым торговым партнером.