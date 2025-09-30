Это второй визит президента Италии господина Маттареллы в Азербайджан. Первый официальный визит состоялся 7 лет назад.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Италии Серджо Маттареллой.

«Сегодняшний визит свидетельствует об очень успешном развитии итало-азербайджанских отношений. Мы являемся настоящими стратегическими партнерами», — отметил глава государства.

За эти годы отношения между Азербайджаном и Италией развивались очень стремительно и по самым разным направлениям. Политические отношения находятся на самом высоком уровне, отметил Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Италия является для нас первым торговым партнером.